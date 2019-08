BELKACEM ZEGHMATI : "La corruption a souillé l'image de l'administration algérienne’’

« Chaque jour, les organes d’information rapportent des éléments sur une rapine organisée contre les moyens de l’Etat, montrant ainsi que la corruption ne se limite pas seulement au transfert de l’argent public par le moyen des passe-droits, le détournement , l’enrichissement illicite, mais s’est étendu pour porter atteinte aux biens publics, à la faveur de décisions arbitraires, prises par l’Administration, avec la complicité des hauts responsables et des fonctionnaires », a-t-il déclaré lors de l’installation de Farida Benyahia comme présidente du Conseil d’Etat. Face à une telle situation, ajoute le ministre, « la Justice se trouve à la croisée des chemins, étant sous les regards des autorités et de la société qui attend d’elle beaucoup pour rétablir l’autorité de l’Etat et cristalliser les droits des citoyens ». Et d’ajouter sur le même registre que « la Justice est appelée à assumer pleinement son rôle dans la lutte contre les différentes formes de crime, notamment la corruption, à travers une application juste et rigoureuse de la loi, afin de rétablir l’autorité de l’Etat bafouée par une justice aux ordres.