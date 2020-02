BELKACEM ZEGHMATI AFFIRME : ‘’Le Hirak a fait du juge la main forte’’

Le soulèvement populaire a fait de la justice l’œil vigilant et la main forte qui va protéger ses acquis et qui va frapper de toute la force de la loi toute partie tentée de s’opposer à la marche que notre peuple a entamé vers le progrès et la prospérité » Ce sont là des propos tenus ce samedi matin par le ministre de la Justice, à l’ouverture d’une réunion avec les présidents des cours, les procureurs généraux et les cadres centraux du ministère, ajoutant sur le même registre que « le peuple a confié à la Justice une mission aussi lourde que les montagnes et aussi vaste que le désert pour combattre la corruption , moraliser la vie publique, en finir avec les atteintes aux libertés et stopper l’hémorragie des ressources du pays » En écho aux revendications du peuple exprimées lors des marches populaire, Belkacem Zeghmati ajoute que « le peuple réclame une justice indépendante, en vertu des dispositions de la constitution, une justice qui respecte les Droits de l’Homme, qui garantit des procès équitables, une justice fondée sut la légitimité et l’égalité qui protège les libertés et la société dans le cadre de la loi qui est au-dessus de tous » Les attentes des citoyens par rapport à la Justice sont inséparables du défi de sa modernisation, dans le cadre de la mise en œuvre de la révolution numérique pour dit-il " améliorer la qualité de ses prestations et gagner du temps et de l’argent »