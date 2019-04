BEJAIA : Un train ‘’bombardé’’ de jets de pierres

Un train de voyageurs assurant quotidiennement la navette entre Bouira et Alger a été attaqué à coups de grosses pierres lancées par des inconnus pendant qu’il traversait les localités des communes Kadiria et Lakhdaria. Ainsi, des vitres ont été brisées et certains wagons ont subi des dommages. Fort heureusement, en ce moment-là, il n’y avait pas de passagers postés aux fenêtres des voitures du train, autrement ils auraient été touchés par les jets de pierres intenses et sans doute blessés gravement. Comme cela est arrivé dans le passé quand des voyageurs ont été blessés dont certains traumatisés en étant attaqués à coups de pierres. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie, nous a-t-on dit.