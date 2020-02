BEJAÏA : Saisie d’une grande quantité de viande avariée

Mercredi, le Département national de gendarmerie de Béjaïa a réussi à saisir un grand nombre de viandes avariées destinées à la consommation humaine. En effet, ce mercredi vers 09 h 00, alors que des membres de la division régionale de gendarmerie effectuaient un service de la circulation au niveau de la route nationale reliant les municipalités d’Oued Ghir et El Kseur, lorsqu’un camion Kia a été arrêté et après un contrôle et une inspection minutieuses de ses documents, une quantité importante de poulets abattus et 20 kg de foie de poulet avariées et impropres à la consommation ont étés trouvés. Selon le communiqué de la gendarmerie nationale, le camion était conduit par un jeune âgé de 26 ans, originaire du Béjaïa, et après avoir contacté le vétérinaire de l’Office de propreté et d’environnement, les autorités concernées de la wilaya de Bejaia ont saisi la viande.