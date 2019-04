BEJAIA : Marche de soutien à Issad Rebrab

Des travailleurs du groupe Cevital appuyés d'animateurs du mouvement associatif ont marché, ce mardi à Béjaia, pour soutenir leur président directeur général Issad Rebrab incarcéré depuis hier soir à la prison d'El Harrach (Alger) pour "fausse déclaration relative aux transferts illicites de capitaux de et vers l'étranger,surfacturation d'équipements importés et importation de matériels d'occasion alors qu'il avait bénéficié d'avantages douaniers, fiscaux et bancaires". Les travailleurs de Cevital de Béjaia ont auparavant observé un rassemblement à l'intérieur du complexe pour réclamer la libération de leur patron. Plusieurs slogans ont été scandés et brandis sur des banderoles comme "L'Algérie sous mandat de dépôt Libérez Issad Rebrab", "Libérez le créateur de richesse et d'emplois" "Nous réclamons la libération immédiate de Rebrab", "Non au sabotage de Cevital", "L'homme qui a servi son pays ne mérite pas d'être traité de la sorte" "Libérez le créateur d'emplois, condamnez les voleurs" et autres.