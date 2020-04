BEJAIA : La faculté de médecine met en service son laboratoire de dépistage

Le laboratoire d’analyse et de dépistage du coronavirus de la faculté de médecine de Béjaia a été mis en service avec l’analyse d’un premier échantillon de cinq tests de dépistage sur des prélèvements effectué sur des personnes suspectes, a annoncé jeudi la cellule de communication de la wilaya de Bejaia, sur sa page Facebook. « Les premiers tests de dépistage sur des prélèvements de patients suspectés d’infection au coronavirus ont été effectués au niveau du laboratoire de la faculté de médecine de Béjaïa, en présence du Professeur Idir Bittam, responsable de la recherche scientifique au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique », a précisé la même source. « Nous avons procédé, pour commencer, à effectuer 5 test juste pour un essai et on va augmenter nôtre capacité au fur et à mesure » a indiqué le Professeur Tliba doyen de la faculté de médecine de Béjaïa, selon la cellule de communication qui précise que « les prélèvements se font au niveau du CHU de Béjaïa qui se chargera également de communiquer les résultats aux patients ».