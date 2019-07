BEJAÏA : Arrestation d'un baron de la drogue

Un dealer, qualifié de "baron de la drogue" par la police, a été arrêté avec dans ses bagages plus de 15 kg de kif traité sur le point d’être cédé à d’autres vendeurs de drogue, a indiqué vendredi un communiqué de la sureté de la wilaya de Béjaïa. La même source a souligné que le mis en cause a été neutralisé non loin de son domicile, situé dans une wilaya du sud, sans en préciser le nom, affirmant que l’opération a été l’œuvre d'éléments de Béjaïa, auteurs d’une enquête profonde, entamée à Béjaïa et achevée dans le sud du pays. Les investigations, a-t-on ajouté, ont été ouvertes suite à des informations faisant cas de l’arrivée d’importantes quantités de drogue dans la ville à Béjaïa pour alimenter tous les réseaux locaux spécialisés dans le commerce de psychotropes. Rapidement, le profil du mis en cause, son modus opérandi, ses contacts ainsi que ses déplacements ont été identifiés, nécessitant une descente sur les lieux mêmes, accueillant ses principales activités. Après surveillance, il a été appréhendé au moment où il regagnait son domicile, transportant sur lui une barrique, bourrée de kif, sur le point d’être acheminée vers Béjaïa. Déféré au parquet de Béjaïa, puis soumis à une comparution immédiate, il a écopé d’une peine de 15 ans de prison ferme.