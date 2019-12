BEDRABINE MOKRANI (SIDI BEL ABBES) : Les citoyens ferment le siège de la mairie

Des dizaines de citoyens, en majorité des jeunes de Bedrabine El Mokrani ,relevant de la Daïra de Ben Badis,35 km au sud -Ouest de Sidi Bel Abbès, n'ont fait de mieux ce lundi 30 décembre 2019 que d'aller dès les premières heures fermer le siège de la mairie, pour faire part de tous les sentiments de mécontentement envers les élus de l'APC. A une question de connaître les desseins et motifs de ce sit-in organisé subitement, les représentants des protestataires lancèrent, non sans colère, qu'ils ne demandent rien que le départ de l'ensemble des élus de la communes ,toutes obédiences confondues, resterait leur seule et unique revendication. ''Ils ont failli à leur mission, à la tête de l'APC, ne cessaient-ils de scander, faisant allusion au maire et les 12 autres membres. ''Notre localité n'a jamais avancé d'un iota en matière de développement local, en comparaison avec d'autres villages avoisinants, ajoutaient d'autres jeunes visiblement mécontents; ces élus que nous avons désignés à l'unanimité n'ont également rien fait pour améliorer notre cadre de vie ,au contraire, en sombrant dans les affres du mutisme et du laisser-aller général, la situation est allée du mal au pis"! ''Nous resterons quotidiennement devant le siège de la mairie et persisterons contre les élus décriés, jusqu'à ce qu'ils déguerpissent sous notre forte pression'', concluent d'autres représentants du mouvement.