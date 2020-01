BEDRABINE EL MOKRANI (SIDI BEL ABBES) : Un ouvrier communal écrasé par une benne tasseuse

S.T, un ouvrier communal de 37 ans, de Bedrabine El Mokrani, relevant de la daïra de Ben Badis ,35 km au sud-ouest de Sidi Bel Abbès, embauché dans le cadre des fonds communs des collectivités locales (FCCL), a été écrasé mercredi dernier, par un camion à benne tasseuse, alors qu’il procédait au jet d'ordures ménagères au niveau de la décharge publique de Chétouane El Bellaila, apprend-on d'une source autorisée. L'infortuné éboueur, selon la même source, trouva la mort sur le coup sous l'effet du violent choc de l'engin de travail. La dépouille mortelle déposée à la morgue de l'EPH de Ben Badis,a fait l'objet d'une autopsie décidée par le médecin légiste. Cet accident mortel de travail, aurait mis la population dans l’émoi et la consternation. Selon des voisins, le défunt prétendait impatiemment à un logement social et vivait lamentablement dans un hangar, avec son épouse et ses 2 filles l’une âgée de 3 mois et l’autre 5 ans.