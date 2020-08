BEDRABINE EL MOKRANI (SIDI BEL ABBES) : La décharge publique, source de tous les maux

Les habitants de Bedrabine El Mokrani, Daïra de Benbadis, 35 km au sud-ouest de Sidi Bel Abbes, ne cessent ces jours de grandes chaleurs, de se plaindre constamment des désagréments causés par les fumées et les odeurs nauséabondes qui se dégagent à longueur des journées, des quantités énormes d'ordures ménagères que déversent quotidiennement les agents de la voirie "Les nuages de fumée, provenant des déchets et autres détritus brûlés, sont devenus par la force des temps, un véritable casse-tête aux habitants de la promiscuité, notamment les agriculteurs qui se sont investis à fond dans la région à vocation agricole par excellence», lancent des jeunes citoyens. D'autres intervenants renchérissent :"Nous sommes exaspérés des dégâts occasionnés sur les espaces agricoles, connus jadis pour leur fertilité et leur rendement. Devant la détérioration de l'environnement mais aussi et surtout les cas de maladies infectieuses et respiratoires enregistrés ces derniers temps, nous avons à maintes reprises tiré la sonnette d'alarme, en nous adressant aux élus et responsables locaux pour trouver d'éventuelles rémédiations à cette situation suffocante". Le maire de Bedrabine, se dit lui, en quête de sources financières en vue procéder prochainement au transfert de la décharge. "Il nous faudrait de 800 millions de centimes à un milliard, pour en finir avec ce calvaire, dira-t-il au téléphone. Je demanderais à la population davantage de patience et de rigueur".