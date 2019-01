BEDOUI : Poursuites judiciaires contre 51 pages facebook incitant à la ‘’harga’’

« Nous avons recensé 51 pages sur les réseaux sociaux qui incitent à l’immigration clandestine (Harraga) et qui sèment le désespoir et la misère », écrit le ministre. Il ajoute : « Des dossiers judiciaires contre les administrateurs de ces pages sont constitués ». Pour le ministre, les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans l’amplification du phénomène de harraga. « Nous sommes conscients du rôle important que jouent les réseaux sociaux dans l’incitation des jeunes à la harga », note le ministre qui poursuit : « Ces réseaux sociaux sont devenus le terrain idéal pour les passeurs pour choisir leurs cibles ». Ces passeurs, ajoute le ministre, créent des pages et des comptes avec des pseudonymes et ne révèlent jamais leur véritable identité. Tentant d’expliquer le phénomène de la Harga qui prend une ampleur inégalée ces dernies temps, le ministre refuse de faire le lien entre la situation difficile que vit une partie de la population algérienne avec l’augmentation de nombre de tentatives d’immigration clandestine enregistrées ces derniers temps. « Il faut préciser que la situation socioéconomique des jeunes n’est pas à l’origine de phénomène de Harga. La recherche d’un statut social et du gain facile sont les principales causes », indique le ministre qui cite des études spécialisées.