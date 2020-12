BECHAR : Une délégation de 31 médecins spécialistes débarque à Béchar

Dans le courant de la matinée du vendredi 25 décembre 2020, M. Belktab Mohamed, le wali de Béchar a accueilli le directeur général des services de la santé et de la réforme hospitalière du Ministère de la santé et la délégation médicale qui l’accompagnait. Cette délégation médicale composée de 31 médecins spécialistes supervisera la conduite des examens et des interventions chirurgicales dans les hôpitaux de la wilaya de Béchar qui souffre du manque de médecins spécialistes dans plusieurs domaines de la médecine. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du jumelage des hôpitaux de la wilaya de Béchar avec la Fondation Sonatrach. Les différentes interventions qui seront menées par ces médecins spécialistes toucheront les domaines de la chirurgie générale, la neurochirurgie, la chirurgie pédiatrique, la chirurgie thoracique, l’ophtalmologie, l’ORL, l’urologie, la psychiatrie, la rhumatologie, l’oncologie, la sénologie et l’orthopédie.