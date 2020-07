BECHAR : Une collision fait des blessés à Kénadsa

Un accident de la circulation survenu sur la route menant de Béchar à Kénadsa a occasionné des blessures à deux personnes. Cela s'est passé samedi à 19h35, lorsqu'un véhicule de marque Peugeot est entré en collision avec un camion malaxeur pompe à béton de marque Sonacome. Les victimes de ce drame de la circulation qui sont entrées dans un état de choc profond ont été évacuées par la protection civile vers l'hôpital de Kénadsa. La gendarmerie territorialement compétente a ouvert une enquête pour déterminer les causes et circonstances de ce tragique accident. Le plus insolite dans cet accident est que la route qui relie Kénadsa à Béchar sur 18 km est une route à double sens avec terre-plein central.