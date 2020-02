BECHAR : Un voleur et un receleur écroués pour le vol d’un portable

Le tribunal de Béchar vient de placer en détention préventive deux individus dont l’un pour le vol d’un téléphone portable à l’arraché en utilisant un motocycle et l’autre pour avoir vendu ce téléphone à une tierce personne. Selon le communiqué de presse de la cellule de communication et de relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar, l’affaire a été traitée par les éléments de la 4ème sûreté urbaine. Une fille a déposé plainte contre deux individus circulant sur motocycle qui lui ont arraché son téléphone portable et pris la fuite. L’enquête technique ouverte par les services de la police judiciaire, a permis de localiser et interpeller l’utilisateur du téléphone faisant l’objet du vol déclaré. Ce dernier dira l’avoir acheté auprès d’un vendeur de téléphones d’occasion au marché parallèle. Il révélera l’identité de deux personnes qui le lui auraient vendu. Un des auteurs de ce méfait âgé de 20 ans a été arrêté. Il fut présenté en compagnie du vendeur par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar qui les déféra devant le juge lors d’une comparution directe.