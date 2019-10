BECHAR : Un voleur écope de 3 ans de prison ferme

Les éléments du service de la police judiciaire de la 3ème sûreté urbaine relevant de la sûreté de wilaya de Béchar viennent de mettre fin aux activités néfastes de l’auteur de deux vols dont l’un à l’intérieur d’un local commercial et l’autre d’un téléphone portable et d’une somme d’argent. Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est suite à deux plaintes pour vol déposées par les victimes de ces méfaits que les éléments du service de la police judiciaire de la 3ème sûreté urbaine ont ouvert une enquête qui a abouti à l’identification d’un suspect. Au moment de son interpellation, il avait sur lui une arme blanche. Au niveau du service de la police judiciaire, il s’est avéré que le suspect faisait l’objet d’une condamnation définitive à 18 mois de prison ferme relative à son implication dans une affaire antérieure. Une fois le dossier bien ficelé, le mis en cause fut présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar. Ce dernier le déféra devant le juge lors d’une comparution directe. Le juge le condamna à un an de prison pour les deux vols, à 6 mois de prison pour la détention d’arme blanche ajoutée aux 18 mois de prison pour sa condamnation antérieure.