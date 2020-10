BECHAR : Un trentenaire écroué pour détention et vente de drogues

Le tribunal de Béchar vient de placer un individu âgé de 30 ans en détention préventive pour détention et vente de drogues et de psychotropes lors d'une comparution directe. Le communiqué de presse de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar précise que c’est à la suite de l’exploitation d’un renseignement que les éléments de la brigade de recherche et d'intervention, BRI, ont interpellé un individu âgé de 30 ans qui aurait transformé son domicile en lieu de vente de drogues et de comprimés de psychotropes. La perquisition mandatée de son domicile aurait permis la saisie de 316 g de kif traité, 25 comprimés de psychotropes de marque Ketyl 6 mg et de deux instruments tranchants servant à la découpe de cette marchandise prohibée. La poursuite de l’enquête a révélé qu'il était condamné à une peine de prison avec contrainte physique et faisait l'objet d'une condamnation définitive à une peine de prison.