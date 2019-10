BECHAR : Un repris de justice sème la terreur à Gharassa

Selon le communiqué de presse de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est sur la base d’un appel téléphonique faisant état d’une bagarre entre jeunes à Hay Gharassa que les forces de police se sont rendues sur les lieux. Les antagonistes s’étant dispersés alertés par les gyrophares et les sirènes, les policiers parvinrent quand même à recueillir des renseignements sur l’instigateur de cette bataille rangée. Il s’agirait d’un repris de justice âgé de 30 ans et déjà impliqué dans plusieurs affaires criminelles. Les policiers repartirent bredouilles. Quelques temps après, il leur a été signalé par téléphone qu’une deuxième bataille a lieu au même endroit. Cette fois-ci, « la terreur du quartier » qui faisait régner sa loi dans cette partie de la ville fut arrêtée au niveau de l’oued jouxtant Hay Gharassa. Il était armé d’une épée, d’un kandjar, d’un bouclier en métal et d’un fumigène. Il a fait l’objet de plusieurs PV différents portant sur le port d’armes de catégorie 6, de trouble de l’ordre public, de propagation de la terreur parmi la population et de violation de domicile aggravée de menaces. Le juge d’instruction par devant lequel il a été présenté a prononcé à son encontre deux placements sous contrôle judiciaire et un an de prison avec sursis en attendant ses procès dans les deux autres affaires.