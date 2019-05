BECHAR : Un plan de sécurisation des citoyens pendant le Ramadan

La sûreté de wilaya de Béchar a mis au point un plan sécuritaire et préventif spécial pour le mois sacré du Ramadan calqué sur celui de la gendarmerie nationale visant à garantir la sécurité et la quiétude publique. Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, des mesures sécuritaires nécessaires ont été prises à travers la mise en place de dispositifs composés des services de l’ordre public, de la police judiciaire, de la BRI, de la 1ère et de la 2èmeBMPJ, de la brigade d’intervention rapide, renforcés par les services administratifs et les services régionaux de la police en uniformes et en tenues civiles. Ces différents moyens humains occuperont spécialement le sol et se tiendront prêts à intervenir pour la protection des biens et des personnes notamment près des lieux de détente et de loisirs, des marchés et des centres commerciaux, des points de vente de confiseries orientales traditionnelles fort prisées lors du mois sacré, des mosquées et de leurs périphéries, des bureaux de postes. Les policiers seront postés près de ces points durant toute la journée, au moment de la rupture du jeûne et jusqu’à l’heure du S’hour. Ce plan prévoit aussi le renforcement des points de contrôle et la programmation de patrouilles au niveau des stations ferroviaires, urbaines et stations taxi, la garantie de la fluidité de la circulation routière et le contrôle des axes routiers. Tout comme il prévoit des campagnes de sensibilisation sur la sûreté routière à travers les ondes de la radio locale. Des agents du service de l’ordre et ceux de la police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement travailleront en tandem avec les brigades de la direction du commerce et de la répression des fraudes pour le contrôle des produits de large consommation et ce, dans le cadre de la protection du consommateur.Le numéro vert 1548 et le 17 sont mis au service des citoyens et à leur disposition pour demander secours, assistance ou intervention le cas échéant.