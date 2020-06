BECHAR : Un mort par noyade au barrage de Djorf Torba

Les scaphandriers de l'unité secondaire de la protection civile de Kénadsa ont repêché le corps sans vie d'un baigneur âgé de 28 ans qui s'est noyé au niveau du barrage de Djorf Torba, 32 km au sud-ouest de Béchar. Cela s'est passé, vendredi dernier à 15h30. Selon le communiqué de presse de la cellule de communication de la direction de la protection civile à Béchar, parvenu à notre rédaction à 22 heures, les recherches entreprises par les scaphandriers ont duré 1 heure et 45 minutes. La dépouille mortelle a été évacuée vers la morgue de l'hôpital de Kénadsa. La gendarmerie territorialement compétente a ouvert une enquête pour déterminer les causes et circonstances de ce drame.