BECHAR : Un mort et un blessé sur la route de Taghit

Un accident de la circulation survenu mardi soir à 21h52mn a causé la mort d’un jeune homme âgé de 22 ans et un traumatisme crânien à un autre. Cela est arrivé sur le tronçon du chemin de wilaya reliant Béchar à Taghit. Un véhicule de tourisme a percuté un dromadaire errant qui traversait la route au niveau du PK 50. La dépouille mortelle et le blessé ont été évacués par la protection civile vers l’hôpital Tourabi Boudjemaâ de Béchar. La gendarmerie territorialement compétente a ouvert une enquête sur ce drame qui vient alourdir le bilan des accidents dernièrement enregistrés sur le territoire national. Pour rappel, des troupeaux de dromadaires errant sur les bords des routes du sud sont à l’origine de nombreux accidents. Les routiers s’en plaignent souvent de la menace de ce danger et aucune mesure n’a été prise jusqu’ici à l’encontre des éleveurs qui le plus souvent habitent dans les grandes villes et laissent leurs troupeaux paître librement dans la nature.