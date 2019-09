BECHAR : Un mort et plusieurs blessés dans un accident d’autocar

Un accident de la circulation survenu, dimanche après-midi, à proximité de l’oued Bouaâyache situé à 77 km sur le tronçon routier de la RN 6 reliant Béni Ounif à Béchar a causé la mort d’une personne et des blessures à plusieurs autres. C’est un autocar de marque Higer assurant la navette entre Béchar et Constantine qui s’est renversé après avoir heurté à grande vitesse la balustrade séparant les deux voies. Un décès et plusieurs blessés ont été signalés dont un cas très grave. La personne décédée est une passagère qui a rendu l’âme sur place. La dépouille mortelle et les blessés ont été évacués par la protection civile vers l’hôpital Tourabi Boudjemaâ de Béchar. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie territorialement compétente pour déterminer les causes et circonstances de ce drame qui vient s’ajouter à la perte d’un enfant âgé de 8 ans et répondant au nom de Méliani qui a été emporté par les flots de l’Oued Melias en crue.