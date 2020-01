BECHAR : Un mort et dix blessés dans un accident d’autocar

Un accident de la circulation survenu à 30 km de Macheraâ Houari Boumediene dans la daïra d’Abadla, à 130 km au sud de Béchar, a coûté la vie au second conducteur d’un autocar et causé des blessures à dix passagers. Cela est arrivé dans le courant de la nuit de jeudi à vendredi dernier. Un autocar assurant la navette entre Adrar et Tlemcen a percuté un dromadaire errant en pleine nuit sur la RN6. Le second conducteur de l’autocar, c'est-à-dire celui qui prend la relève, a rendu l’âme sur place et dix passagers ont été blessés dont trois grièvement atteints. La dépouille mortelle et les blessés ont été évacués par la protection civile vers l’hôpital Tourabi Boudjemaâ de Béchar. La gendarmerie territorialement compétente a ouvert une enquête sur ce drame qui vient alourdir le bilan des accidents d’autocars dernièrement enregistrés sur le territoire national.