BECHAR : Un mauvais accueil réservé à 3 ministres

Trois membres du gouvernement Bédoui, à savoir Mrs Salah Eddine Dahmoune, Kamel Beldjoud et Ali Hamam, respectivement Ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville et Ministre des ressources en eau, ont été très mal accueillis à Béchar, samedi matin, par des manifestants qui scandaient leur départ. En effet, la foule nombreuse qui a manifesté vendredi dernier à travers les rues de Béchar contre le gouvernement Bédoui s’est rendue en fin d’après-midi à l’entrée de la ville venant de l’aéroport Dghine Lotfi où elle comptait bloquer le passage au cortège des trois membres du gouvernement qu’elle croyait arriver dans la soirée. Les manifestants ont bloqué cette issue et ont prié ensembles au milieu de la chaussée. Dans la nuit, la brigade anti émeute a tenté de les disperser en passant à l’action. Une trentaine de manifestants a été interpellée. Loin d’être intimidés, les manifestants sont restés là jusqu’à une heure tardive de la nuit. Samedi dernier, en matinée, des manifestants fortement encadrés par les forces de police attendaient le cortège ministériel devant le Centre de lutte contre le cancer. Les trois ministres qui venaient inaugurer ce centre régional de lutte contre le cancer ont été vivement chahutés par des manifestants que la brigade anti-émeute a eu du mal à maîtriser. Lorsque les ministres se sont rendus à l’Hôtel Grouz, un investissement privé situé à une vingtaine de mettre en face du CLCC, qu’ils devaient inaugurer, les manifestants ont bravé la police pour courir derrière le cortège en scandant « Bande de voleurs, dégagez ». Le cortège ministériel a eu droit à ce bain de foule un peu particulier une fois de plus en prenant la route vers la daïra de Béni Ounif située à 110 km au nord de Béchar.