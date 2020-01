BECHAR : Un jeune écroué pour vente de psychotropes

Le tribunal de Béchar vient de placer en détention préventive un individu âgé de la trentaine pour détention et vente de comprimés de psychotropes en plein centre-ville. Le communiqué de presse de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar précise que c’est à la suite de l’exploitation d’un renseignement que les éléments de la BRI relevant du service de la police judiciaire ont interpellé en plein centre-ville, un individu signalé comme vendeur de comprimés de psychotropes en milieu juvénile.. Au moment de son arrestation, il avait sur lui 45 comprimés de marque Ketyl et Rivotril et la somme de 2 700 DA provenant de la vente de ces produits hallucinogènes. Selon ses propres aveux, il vendait ces comprimés de psychotropes à raison de 300 dinars l’unité.