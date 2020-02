BECHAR : Un individu écroué pour vol de portable sous la menace

Le juge d’instruction près le tribunal de Béchar vient de placer un individu en détention préventive pour vol de téléphone portable sous la menace d’une arme blanche. Selon le communiqué de presse de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, le service de la police judiciaire relevant de la 2ème sûreté urbaine est parvenu à identifier et à interpeller un suspect âgé de 20 ans sur la base de la description détaillée fournie par sa victime. Ce dernier, un livreur de marchandises sur les lieux de commerce, a déclaré lors de la déposition de sa plainte qu’il a été menacé à 5 heures du matin par un individu portant un couteau qui lui a pris son téléphone portable au niveau du quartier populeux de Débdaba. Selon notre source, les policiers n’ont pas mis beaucoup de temps pour identifier et interpeller l’individu répondant aux signalements détaillés fournis par la victime. Le mis en cause dans cette affaire a été présenté par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar qui l’a déféré devant le juge d’instruction.