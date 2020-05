BECHAR : Un dealer se faisait passer pour marchand de dattes

Le communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya de Béchar précise que c’est au cours de l’exploitation d’un renseignement que les agents de la BRI se sont rendus au niveau de Souk Errahma situé à Débdaba. Selon toute vraisemblance, il y avait un individu âgé de la quarantaine qui vendait des dattes mais en réalité, il dissimulait sous la table du kif traité et des comprimés de psychotropes. A la vue des policiers qui se dirigeaient vers lui, il essaya de fuir mais en vain et montra une résistance farouche au moment de son arrestation. La fouille de son étal se révéla fructueuse. Les policiers découvrirent et saisirent 44, 16 g de kif traité, 6 comprimés de psychotropes de marques Kityl, 16 autres de marque Prégabaline 300 mg, un cutter et 5 400 DA. Les policiers arrêtèrent également un individu qui se trouvait tout près. La fouille corporelle d’usage effectuée sur ce dernier a permis de saisir 3, 16 g de kif traité. Les mis en cause dans cette affaire ont été présentés près devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar qui les déférés devant le juge en comparution directe. Ce dernier magistrat a placé le marchand de dattes en détention préventive et placé l’homme arrêté près de lui sous contrôle judiciaire.