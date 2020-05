BECHAR : Un dealer neutralisé par la BRI

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et de comprimés de psychotropes, la brigade de recherches et d’investigations, BRI, relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vient de mettre fin aux agissements néfastes d’un dealer âgé de 30 ans qui avait transformé son domicile en lieu de vente de drogues et de comprimés de psychotropes. La perquisition mandatée de son domicile familial a permis de saisir 248 g de kif traité, 56 comprimés de psychotropes de marques différentes, deux cutters ayant servi à débiter la drogue en morceaux et la somme de 40 000 DA. Le mis en cause a été présenté par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar qui l’a déféré devant le juge lors d’une comparution directe. Ce dernier magistrat l’a placé en détention préventive en attendant son jugement.