BECHAR : Un dealer et sa mère condamnés à des peines de prison

Le tribunal de Béchar vient de condamner un dealer à la peine de 5 ans de prison ferme assortie d’une amende de 200 000 DA et sa mère à 6 mois de prison ferme assortie d’une amende de 50 000 DA lors d’une comparution directe.Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, la brigade de lutte relevant du service de la police judiciaire a opéré une perquisition mandatée du domicile d’un suspect signalé comme dealer. Les enquêteurs ont saisi à l’intérieur du domicile cité 34 comprimés de marque Prégabaline 300 mg, 14 comprimés de marque Extasy, 8 comprimés de marque Novazin 25 mg, 2 flocons d’un hallucinogène liquide de marque Izoptyl 40 mg et un demi comprimé de marque Kytril , soit en tout 65 comprimés et demi ainsi que la somme de 152 600 DA provenant de la vente des comprimés de psychotropes.