BECHAR : Un dealer condamné à 3 ans de prison pour trafic de drogues

Un dealer âgé de 30 ans vient d’être condamné par le tribunal de Béchar lors de comparutions directes à la peine de 3 ans de prison ferme assortie d’une amende de deux millions de cts pour détention et vente de drogues et de comprimés de psychotropes. Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, la brigade de recherches et d’investigations, BRI, a exploité un renseignement fiable faisant état qu’un individu avait transformé son domicile en lieu de vente de drogue. La perquisition mandatée du lieu indiqué a permis de saisir 103 g de kif traité et 17 comprimés de psychotrope de marque Rivotryl 2 mg.