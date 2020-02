BECHAR : Un dealer arrêté dans la paisible localité de Kerzaz

Le juge d’instruction près le tribunal de Béni Abbès vient de placer un individu en détention préventive en attendant sa comparution devant le juge pour détention et vente de drogues en milieu juvénile. Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, l’arrestation de ce dealer a eu lieu à Kerzaz, un chef-lieu de daïra situé à 120 km au sud-est de la wilaya déléguée de Béni Abbès et à 330 km dans le sud-est de Béchar, suite à l’exploitation d’un renseignement fiable. Les éléments de la sûreté de daïra de Kerzaz ont saisi sur lui lors de la fouille corporelle d’usage 2 morceaux de kif traité pesant 4,7 g. La perquisition mandatée de son domicile s’est révélée fructueuse. Les policiers ont saisi sur les lieux 50 g de kif traité, un cutter servant à débiter la drogue en petits morceaux et une de somme de 12 000 DA provenant de la vente. Le mis en cause dans cette affaire a été présenté par devant le procureur de la République près le tribunal de Béni Abbès qui l’a déféré devant le juge d’instruction.