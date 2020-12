BECHAR : Saisie de près de 47 000 comprimés de psychotropes

Cette opération d’envergure a été menée sur la base de l’exploitation d’informations concernant l’existence d’un réseau criminel très actif dans la vente des substances psychotropes en violation des dispositions relatives à ce type d’activité. Elle a nécessité la coordination entre les services opérationnels compétents du secteur militaire de la troisième région militaire et l’inspection des services douaniers de la wilaya de Béchar sous la supervision du procureur de la République. Les éléments du service régional de lutte contre le trafic de drogues et de psychotropes ont interpelé une femme roulant à bord d’un véhicule touristique au niveau de la ville de Béchar. La fouille du véhicule a permis de saisir 4 550 comprimés de différentes marques et de différents dosages. La poursuite de l’enquête sur cette affaire, a démontré que la femme suspecte travaille dans l’officine pharmaceutique appartenant à son mari. Le mari a été arrêté à son tour. La perquisition de ses biens immobiliers a permis de saisir une quantité importante de différents types de substances psychotropes estimée à 465 316 comprimés de différentes marques, de 233 flacons de substances hallucinogènes. D’autres perquisitions se sont soldées par la saisie de 22 comprimés de psychotropes et de plaquettes vides de Prégabaline, une somme de 426.000 DA et une autre somme en devises étrangères estimée à 200 dinars tunisiens. La quantité globale de comprimés de psychotropes saisie s’élève à 469 888 comprimés. Plusieurs parties ont été auditionnées dans cette affaire. Après avoir achevé toutes les procédures judiciaires, le dossier et trois suspects ont été présentés par devant le Procureur général près de la Cour de Béchar qui les a déférés devant le juge d’instruction. Ce dernier magistrat a ordonné le placement des deux principaux suspects, c'est-à-dire les deux époux, en détention provisoire pour exploitation et distribution de produits pharmaceutiques provenant d’institutions non accréditées par les autorités compétentes, violation des dispositions relatives au contrôle technique, administratif et de sécurité de l’utilisation de substances et de médicaments ayant des caractéristiques narcotiques ou psycho actives, possession illégale de substances psychotropes à vendre, statut de vente et de possession illégale de substances psychotropes à vendre, vente et achat pour la vente, le transport et l’entreposage dans le cadre d’un groupe criminel organisé, la contrebande à un degré de gravité qui menace l’économie nationale et la santé publique. Le troisième individu impliqué dans cette affaire a été placé sous contrôle judiciaire.