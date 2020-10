BECHAR : Saisie de près de 2 quintaux de kif traité à Lahmar

Selon le communiqué de presse de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état du transfert d’une importante quantité de drogue vers la ville de Béchar par un individu à partir de Lahmar, 30 km au nord du chef-lieu de wilaya de Béchar, que les éléments de la police de Lahmar ont intercepté le suspect voyageant à midi à bord d’un véhicule de marque Hyundai Accent. La fouille du véhicule a permis de saisir 188 kg de kif traité. Au cours de la perquisition mandatée de son domicile, les policiers ont saisi 12 comprimés de psychotropes de marque ‘’Noréka 150 mg’’. La poursuite de l'enquête avec la personne arrêtée a permis d'identifier et d’arrêter un autre individu circulant à bord d’un véhicule de marque Toyto Yaris qui leur servait d’éclaireur en débusquant les barrages de contrôle routier. Un autre véhicule de marque Volkswagen Caddy appartenant au réseau a été saisi ainsi qu’une somme d’argent de 84 000 DA. La coordination avec le service régional de lutte contre le trafic de drogues et de psychotropes à Béchar a permis d’identifier et d’arrêter un troisième membre du réseau. La perquisition mandatée de son domicile a permis de saisir 7 téléphones portables et des puces servant aux relations avec les membres du réseau criminel, 2 haches, un kandjar, des gourdins et 21 500 DA. L’enquête technique a révélé l’implication d’une femme dans cette affaire. La perquisition de son domicile a permis de saisir un véhicule de marque Peugeot 207 appartenant au réseau et la somme de 39 500 DA. Son mari a été également arrêté par la suite. Un cinquième membre du réseau a été arrêté au niveau de la ville de Béchar après une longue filature. Les 5 mis en cause dans cette affaire, âgés entre 12 et 56 ans viennent d’être présentés par devant le procureur de la République qui les a déférés séance tenante devant le juge d'instruction près le tribunal de Béchar.