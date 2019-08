BECHAR : Saisie de près de 15 quintaux de kif en 6 mois

La lecture du bilan des activités du service régional de lutte contre le commerce des drogues et psychotropes du sud-ouest fait ressortir que 15 affaires ont été traitées en étroite collaboration avec le secteur opérationnel de Béchar durant le premier trimestre de l’année en cours. Sur les 44 individus impliqués dans ces affaires, 39 ont fait l’objet de placement en détention préventive et 5 ont été placés sous contrôle judiciaire. Les éléments du service régional de lutte contre le commerce illicite des drogues et psychotropes du sud-ouest ont saisi au cours de ces 15 opérations 14 quintaux, 97 kg et 854 g de kif traité et 18 véhicules divers ayant servi au transport de cette marchandise prohibée.