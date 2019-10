BECHAR : Saisie de près d’une tonne de kif à Boussir

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'Armée Nationale Populaire, en coordination avec les gendarmes gardes frontières, GGF, ont arrêté un narcotrafiquant en possession de 9 quintaux et 24 kilogrammes de kif traité en provenance de la zone frontalière avec le Maroc. Selon une source sécuritaire, c’est lors d’une opération de ratissage combinée entre un détachement de l’ANP relevant du secteur opérationnel de Béchar, 3ème R.M et les GGF dans la zone s’étendant de Bouâyache à Boussir qu’un narcotrafiquant de nationalité algérienne a été arrêté à Boussir près d’Oued Ennamous dans le territoire de la daïra frontalière de Béni Ounif en possession de cette importante quantité de drogue. La réussite de cette opération montre une fois de plus le degré de vigilance acquis sur le terrain par les forces de l’ANP ayant pour charge la sécurisation du territoire national contre toute intrusion et plus particulièrement au niveau des zones frontalières du sud.