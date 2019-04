BECHAR : Saisie de près d’un kg et demi de kif

Le service de police judiciaire travaillant en étroite collaboration avec le service de lutte contre le trafic de drogue relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vient de mettre fin aux activités néfastes d’un dealer âgé de 30 ans qui avait eu l’audace de se planter avec une importante quantité de kif traité au milieu de la place du 1er novembre qui n’est séparée de la 1ère sûreté urbaine que par une route piétonnière. Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est à la base d’un renseignement que le dealer a été identifié et interpellé. Au moment de la fouille corporelle, il était en possession de 1,374 kg de résine de cannabis et de plus de 56 000 DA provenant de la vente. Il déclara au cours l’enquête qu’il avait un associé. Ce dernier fait l’objet de recherches.