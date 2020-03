BECHAR : Saisie de plus de 10 quintaux de kif traité

Une quantité de kif traité s'élevant à 10 quintaux et 50 kilogrammes a été saisie mardi par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la localité frontalière de Béni Ouenif (wilaya de Bechar), a indiqué mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, dans la dynamique des opérations visant à mettre en échec les tentatives de narcotrafic dans notre pays et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a saisi, le 10 mars 2020, dans la localité frontalière de Béni Ouenif, wilaya de Bechar (3èm Région militaire), une grande quantité de kif traité s'élevant à dix (10) quintaux et cinquante (50) kilogrammes", précise le communiqué.