BECHAR : Saisie de plus d'un quintal et demi de kif traité

Deux opérations combinées entre le service régional de lutte contre le trafic de drogues et de psychotropes et le secteur opérationnel de Béchar relevant de la 3ème Région Militaire ont permis de déjouer deux tentatives d'introduction d'importantes quantités de drogues sur le territoire national à partir de la frontière ouest du pays. Selon le communiqué de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar, les forces combinées ont saisi au cours de ces deux opérations une quantité de drogues d'un poids global de un quintal, 55 kg et 800 g de kif traité, un camion semi-remorque, 2 véhicules de tourisme et 14 000 DA. Quatre membres de ce réseau transnational de trafic de drogues ont été arrêtés. Les quatre mis en cause dans cette affaire seront présentés prochainement devant le magistrat instructeur près le tribunal de Béchar.