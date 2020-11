BECHAR : Saisie de plus d'un quintal de kif traité

Une opération combinée entre le secteur opérationnel de Béchar relevant de la 3ème Région Militaire et le service régional de lutte contre le trafic de drogues et de psychotropes, a permis de déjouer une tentative d'introduction d'une importante quantité de drogues sur le territoire national à partir de la frontière marocaine. Selon le communiqué de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar, les éléments du service régional de lutte contre le trafic de drogues et de psychotropes ont exploité un renseignement faisant état de la présence d’un réseau criminel organisé qui s’apprête à acheminer une importante quantité de drogues à partir de la frontière marocaine vers l’intérieur du pays. Ils ont combiné une opération avec le secteur opérationnel de Béchar et dressé un barrage de contrôle routier sur la RN6. Deux suspects roulant à bord d’un véhicule de marque « Volkswagen Caddy » ont été arrêtés. La poursuite de l’enquête a abouti à l’interception d’un autre véhicule de marque « Chana double cabine» à bord duquel le conducteur était accompagné par deux femmes. La fouille du véhicule a permis de saisir 104 kg de kif traité soigneusement dissimulés dans différents endroits et une somme de 95 000 DA. Deux autres individus impliqués dans cette affaire ont été interpellés à Béchar au moment où ils circulaient à bord d’un véhicule de tourisme de marque 3 Renault Symbol ». L’opération s’est soldée par la saisie de 104 kg de kif traité, de 95 000 DA, de 3 véhicules de différentes marques et par l’arrestation de 7 suspects âgés entre 25 et 52 ans. Les 7 mis en cause dans cette affaire ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar qui les a déférés séance tenante devant le juge en comparution directe pour trafic de drogues dans le cadre d’un réseau criminel organisé, détention et stockage de drogues, transport et vente illicite de drogues. Ce dernier magistrat a placé 4 d’entre eux en détention préventive et placé les 3 autres sous contrôle judiciaire en attendant leur jugement. Ahmed Messaoud