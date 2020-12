BECHAR : Saisie de drogues et de spiritueux par la BRI

Les éléments de la brigade de recherches et d’investigations, BRI, relevant de la sûreté de wilaya de Béchar, viennent de saisir une quantité de drogue et de spiritueux au cours du traitement de deux affaires distinctes. Selon le communiqué de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est à la base de l’exploitation d’un renseignement fiable que les éléments de la BRI ont interpellé le suspect en question aux environs de minuit. Il se trouvait à ce moment-là en possession d’une plaquette de kif traité pesant 95 g et d’une somme de 6 700 DA. Le tribunal de Béchar l’a condamné lors d’une comparution directe à la peine de 12 mois de prison assortie d’une amende de 50 000 DA. Le même communiqué fait état de la saisie de 76 bouteilles de spiritueux entre Pastis, Vodka et Whisky, lors d’une perquisition mandatée effectuée sur la base d’un renseignement faisant état du stockage et de la vente de spiritueux par un quadragénaire qui aurait transformé son domicile familial en lieu de vente. A l’heure de l’écriture de ces lignes, le mis en cause dans cette affaire se trouve en état de fuite et fait l’objet de recherches intensives.