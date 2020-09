BECHAR : Saisie de 81 comprimés de psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et de comprimés de psychotropes, la brigade de recherches et d’investigations, BRI, relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vient de mettre fin aux agissements néfastes d’un dealer qui activait au niveau de l'un des quartiers de Débdaba. Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, c'est sur la base de l'exploitation d’un renseignement que cet individu a été arrêté au niveau d’un des quartiers de Débdaba en possession de 81 comprimés de psychotropes de marques « Prégabaline 300 mg » et «Supramadol 50 mg », une paire de ciseaux, deux couteaux et plus de 20 000 DA. DA. Un autre individu qui se trouvait en sa compagnie a été arrêté à son tour sans qu'on le trouve en possession de quoi que ce soit. Ils ont été présentés devant le juge lors d'une comparution directe. Ce magistrat les a placés sous contrôle judiciaire en attendant leur jugement.