BECHAR : Saisie de 8 985 comprimés de psychotropes

Selon le communiqué de presse de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est en exploitant un renseignement fiable que le service régional de lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes et le secteur opérationnel de la 3ème RM à Béchar ont monté une opération combinée. C’est ainsi que deux individus âgés de 30 et 40 ans ont été interceptés à bord d’un véhicule de tourisme au niveau du quartier populeux de Débdaba. La fouille du véhicule a permis de saisir 8 960 comprimés de psychotropes de marque Prégabaline 300 mg et de la somme de 10 000 DA. Au cours de leur interrogatoire au niveau du siège du service régional de lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes, ils donnèrent le nom du propriétaire principal de cette marchandise prohibée. Il s’agirait d’un récidiviste âgé de 40 ans. La perquisition mandatée par le parquet de Béchar du domicile de cet individu arrêté a permis de saisir sur les lieux 25 capsules de psychotropes de marque Parkinane 05 mg. Son frère a été également arrêté. Les quatre mis en cause dans cette affaire ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar qui les a déférés devant le juge d’instruction. Ce dernier a placés trois d’entre eux en détention préventive et placé le quatrième sous contrôle judiciaire pour détention et vente de psychotropes dans le cadre d’une bande criminelle organisée.