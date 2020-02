BECHAR : Saisie de 790 comprimés de psychotropes

Une opération combinée entre le service régional de lutte contre le trafic de drogues et un détachement de l’ANP relevant du secteur opérationnel de Béchar, 3ème Région Militaire, a permis de déjouer une tentative d’introduction d’une importante quantité de comprimés de psychotropes sur le territoire de la wilaya de Béchar. Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, l’opération a été montée suite à l’exploitation d’un renseignement fiable faisant état de l’acheminement de la quantité de drogue à partir d’une ville du nord du pays. C’est ainsi qu’un individu âgé de 30 ans et voyageant à bord d’un véhicule de tourisme a été intercepté au niveau d’un barrage de contrôle routier spécialement dressé à cet effet sur la RN6. La fouille méticuleuse du véhicule suspect a permis de saisir 790 comprimés de marque Lirizan Prégabaline 300 mg soigneusement dissimulés. La fouille corporelle a permis de saisir 26 000 DA sur le suspect. Soumis à l’interrogatoire d’usage, le mis en cause dans cette affaire a tout de suite balancé le nom du destinataire de cette marchandise prohibée à Béchar. Une souricière tendue par les enquêteurs a fini par faire tomber ce destinataire à l’intérieur de la ville de Béchar. Il s’agit d’un repris de justice âgé de 30 ans. Au moment de son arrestation, il avait sur lui la somme de 120 000 DA qui a été saisie. Les deux mis en cause dans cette affaire ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar qui les a déférés devant le juge d’instruction. Le magistrat instructeur les a placés en détention préventive pour trafic de comprimés de psychotropes en utilisant un véhicule.