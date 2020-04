BECHAR : Saisie de 621 psychotropes et de 51 g de poudre blanche

Les éléments de la 2ème brigade mobile de la police judiciaire, BMPJ, viennent d’arrêter deux dealers e de saisir une importante quantité de drogues diverses et d’armes blanches prohibées. Selon le communiqué de presse de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est suite à l’exploitation d’un renseignement que les agents de la 2ème BMPJ sont intervenus pour mettre fin aux agissements néfastes de deux repris de justice âgés de 20 et 30 ans qui se sont convertis en vendeurs de drogues. La perquisition mandatée de leur domicile a permis de saisir 621 comprimés de psychotropes de différentes marques et de différents dosages, 51,40 g d’une poudre blanche, 8 armes blanches de différentes tailles, une batte de Baseball, 11 cutters, une paire de ciseaux, 11 téléphones portables et la somme de 111 650 DA. Le communiqué précise qu’un échantillon de la quantité de poudre blanche saisie a été envoyé au laboratoire régional de la police scientifique et technique pour son identification. Les deux mis en cause dans cette affaire seront prochainement présentés par devant les instances judiciaires.