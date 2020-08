BECHAR : Saisie de 60 000 paquets de tabacs à chiquer

La 2ème brigade mobile de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Béchar, 2ème BMPJ, vient de saisir une importante quantité de tabac à chiquer que trois individus stockaient en vue de la revendre au marché noir. Selon le communiqué de la cellule de communication et des relations générales relevant de la sûreté de wilaya de Béchar, c'est suite à l’exploitation d’un renseignement que les éléments de la 2ème BMPJ ont opéré une perquisition mandatée du local indiqué. Ils y saisirent 60 000 paquets de tabac à chiquer de différentes marques sans factures et destinés à la vente au marché noir après création de pénurie. Il est à signaler qu’à Béchar, le monopole des cigarettes et du tabac à chiquer est détenu par un groupe qui décide de faire monter ou de faire descendre les prix sans aucun contrôle de la part qui que ce soit. Les trois mis en cause dans cette affaire ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar.