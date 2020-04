BECHAR :Saisie de 59 comprimés de marque Ecstasy domino

Le tribunal de Béchar vient de placer deux individus en détention préventive pour détention et vente de comprimés de psychotropes de marque Ecstasy domino. Selon le communiqué de presse de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar ce sont les éléments de la 8ème sûreté urbaine qui ont traité cette affaire. Ils auraient exploité un renseignement fiable faisant état de la transformation d’un lieu de commerce en lieu de vente de comprimés de psychotropes. Lors de la perquisition mandatée du lieu indiqué, les policiers ont arrêté deux individus qui s’y trouvaient. Il s’agirait du commerçant et d’un trentenaire qui aurait avoué être le propriétaire des 59 comprimés de marque Ecstasy domino qui ont été saisis sur place. Il aurait ajouté lors de l’enquête ouverte qu’il vendait ces comprimés à raison de 1500 DA l’unité.