Une opération combinée entre la brigade de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes relevant de la direction du commerce de la wilaya de Béchar et la brigade économique et financière relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya a permis de saisir 53 tonnes de farine destinées à la spéculation. Le communiqué de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar cette quantité de farine était vendue à un prix élevé.