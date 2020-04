BECHAR : Saisie de 52 tables et 32 balances par la police urbaine

Une opération combinée entre la brigade de la police urbaine et de la protection de l’environnement travaillant en coordination avec les partenaires a permis de saisir de nombreux articles et matériaux obstruant la voie publique à proximité des marchés tels que 12 grandes tables en fer, 40 autres tables en tables en fer et en bois et 32 balances électroniques. Dans le domaine de l’hygiène et de la santé publique la PUB a enregistré une violation dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur les activités vétérinaires et la protection de la santé animale. L’infraction concerne le transport de matières périssables dans un véhicule inadapté à cet effet. En vertu de la mise en œuvre de la loi sur la protection et la promotion de la santé, 22 violations concernant la présentation à la vente de marchandises dans des lieux publics sans registres de commerce, 11 autres violations ont été enregistrées en ce qui concerne l’obstruction de la voie publique en y plaçant des débris et des matériaux de construction qui empêcheraient la circulation ou la rendraient dangereuse. Les dossiers des contrevenants ont été envoyés aux autorités judiciaires compétentes et aux autorités locales.