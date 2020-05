BECHAR : Saisie de 475 pièces de monnaie de l’époque vandale

Selon le communiqué de presse de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est lors de la perquisition mandaté du domicile du destinataire des 1 320 comprimés de psychotropes entre Prégabaline et Ecstasy Domino en provenance d’Oran, que les éléments du service régional de lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes ont saisi sur les lieux 53 autres comprimés de psychotropes de marque Prégabaline, 76 autres de marque Ecstasy Domino, 0,35 g de drogues et 475 pièces de monnaie ancienne. La coordination avec la direction de la culture et la soumission de ces pièces à l’expertise a déterminé qu’elles remontent à l’époque du royaume vandale en Afrique du nord. Les cinq mis en cause dans cette affaire ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar qui les a déférés devant le juge d’instruction. Ce dernier a placés trois d’entre eux en détention préventive et les deux restants sous contrôle judiciaire pour détention et vente de psychotropes dans le cadre d’une bande criminelle organisée. Le destinataire de cette importante quantité de psychotropes est également poursuivi pour vente ou recel d'objets provenant de fouilles ou de sondages, découverts fortuitement et non déclaration des découvertes fortuites.