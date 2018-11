BECHAR : Saisie de 312 kg de kif à Oued Ennamous

Un détachement de l'Armée Nationale Populaire relevant du secteur opérationnel de Béchar, 3ème Région Militaire a intercepté lors d’une opération combinée avec le service régional de la lutte contre le commerce illicite de drogue et de psychotropes de Béchar un véhicule pick-up de marque Toyota Hilux chargé de 312 kg de kif traité. Selon notre source, l’interception de ce véhicule au niveau d’une embuscade tendue à cet effet à Oued Ennamous, 200 km au nord-est de Béchar, dans la matinée du jeudi 29 novembre dernier, est intervenue suite à l’exploitation d’un renseignement obtenu par le service régional de la lutte contre le commerce illicite de drogue et de psychotropes de Béchar. Notre source précise qu’une enquête a été ouverte sur le champ pour l’identification et l’arrestation du ou des destinataires de cette marchandise prohibée faisant partie de ce réseau transnational de trafic de drogue. La réussite de cette opération montre une fois de plus le degré de vigilance acquis sur le terrain par les forces de sécurité ayant pour charge la sécurisation des frontières contre toute intrusion.