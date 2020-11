BECHAR : Saisie de 30 000 unités de tabac à chiquer de contrebande

Dans le cadre de la coordination des efforts de lutte contre diverses formes de contrebande, les éléments de la BRI travaillant en coordination avec la brigade mobile des douanes algériennes à Béchar, ont pu arrêter deux suspects dans deux affaires distinctes relatives à la contrebande de marchandises sensibles et frauduleuses et saisir des quantités importantes de tabac à chiquer et de tabamel pour chicha. La réussite de la première affaire revient à l’exploitation d’un renseignement faisant état de l’entrée dans la juridiction territoriale d’une importante quantité de tabac. La perquisition mandatée du domicile du suspect a permis de saisir 23 805 paquets de tabac à chiquer de différentes marques, 490 paquets de tabamel pour chicha, des cigarettes, du charbon pour narguilé, des pétards et plus de 9 millions de cts. La valeur marchande de la marchandise saisie est estimée à 989 950 DA. L’amende encourue s’élève à 4 949 750 DA. Dans la deuxième affaire traitée par la BRI en coordination avec la brigade mobile des douanes algériennes à Béchar, la perquisition mandatée du domicile d’un quadragénaire a permis de saisir 6050 unités de tabac à chiquer de différentes marques, 1150 unités de tabamel pour chicha de qualité supérieure et 860 paquets de cigarettes. La valeur marchande de la marchandise saisie est estimée à 629 700 DA. L’amende encourue s’élève à 3 148 500 DA. Les deux mis en cause dans ces deux affaires seront présentés prochainement devant les instances judiciaires à Béchar pour contrebande de marchandises sensibles et frauduleuses.